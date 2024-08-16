В Днепропетровской области задержали нелегала из Азербайджана

Сотрудники Миграционной службы совместно с работниками Национальной полиции 15 августа обнаружили и задержали на территории Кривого Рога гражданина Азербайджанской Республики, незаконно жившего в Украине.
Как сообщили в ГУ ГТС Украины в Днепропетровской области, согласно действующему законодательству за нарушение правил пребывания в Украине иностранца привлекли к административной ответственности, а также приняли решение о его принудительной депортации.
В настоящее время нарушитель украинского миграционного законодательства находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
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