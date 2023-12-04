В Днепропетровской области за неделю 5 человек скончались от COVID-19

На Днепропетровщине пять человек скончались из-за коронавируса.

Такие данные приводит областной лабораторный центр Минздрава Украины.

За прошедшую неделю, а именно с 24 по 29 ноября, в регионе умерли пять человек, страдавших коронавирусом. Они имели сопутствующие заболевания и не были привиты.

На 14% возросло количество новых больных – за неделю зафиксировали 1537 случаев. Из них детей до 17 лет — 248. На стационарном лечении находились 167 пациентов, в том числе десять — в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В общей структуре острой респираторной вирусной инфекции на COVID-19 приходится 15,3%.

Что с ОРВИ?

Острыми ретровирусными инфекциями в течение недели заболели 10 тысяч 76 человек. Как отмечают специалисты, это на 84 больше недели до этого. В больницы госпитализировано 448 больных, в том числе 177 детей.

В то же время вакцинировалось от гриппа 548 человек.

Что с острыми кишечными инфекциями?

Возросло также количество больных кишечными инфекциями — на 28,6%, если сравнивать с прошлой неделей, но показатель ниже чем был в прошлом году более чем на 30%. Всего по предварительным диагнозам зарегистрировано 72 случая заболевания.

Гепатитом А заболел один человек. Чтобы предотвратить распространение вируса, специалисты провели необходимые мероприятия и проверили контактных лиц. По результатам исследований питьевой воды в Днепропетровской области возбудитель ВГА не обнаружен.

В Днепре зафиксирован случай ботулизма. Пострадавший употреблял вяленую рыбу, приобретенную на стихийном рынке. Сейчас пациент получает необходимую помощь.

Напомним, количество заболевших ВИЧ на Днепропетровщине возросло до 30 тысяч человек.

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