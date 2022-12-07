В Днепропетровской области за госпредательство судят мужчину, который 4 месяца работал на РФ

В Днепропетровской области в госизмене подозревают мужчину, который сливал вражеским спецслужбам информацию об обстрелах и ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.

Известно, что задержанный с февраля по июнь 2022 г. систематически передавал россиянам данные о расположении военных объектов и гражданской инфраструктуры. Делал он это через мессенджеры, а затем получал от своих кураторов деньги.

В частности, он слил данные о перемещении техники в Запорожье и Днепропетровской области. Задержали коллаборанта на Никопольщине. Во время обыска у него найшли телефон, через который он и передавал информацию.

Теперь мужчину будут судить за государственную измену.

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