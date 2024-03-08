В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка

В Никопольском районе пострадала 23-летняя девушка.

Из-за обстрела Никопольщины войсками РФ ранена 23-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской облвойска администрации Сергей Лысак.

По его словам, в целом на протяжении 8 марта Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины пять раз атаковали дронами и трижды из артиллерии.

Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и агрофирма. Изуродованы 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Задело и линии электропередач.

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