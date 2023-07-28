В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушку

В Кривом Роге вместе с парнем пропала 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе Розыск детей ГУНП в Днепропетровской области.

По словам родных, 16-летняя Дарья Карабаненко ушла из дома ночью 28 июля и до сих пор не вернулась. Известно, что девушка может быть вместе с исчезнувшим 16-летним Владиславом Череповским.

Последний раз обоих видели в промежутке времени 2-х ночи до 7-ми утра. После этого связь с ними оборвалась.

Приметы Карабаненко Дарьи: ромской национальности, на вид 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные черного цвета.

В чем была одета неизвестно.

Приметы Череповского Владислава: ромской национальности, на вид 18 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие черного цвета.

Одет был в день исчезновения: футболка серого цвета, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

Правоохранители просят жителей области, имеющих информацию о местонахождении пропавших подростков, сообщить об этом в полицию.

Звонить можно по телефону 096-119-58-30 или 102.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: