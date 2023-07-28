Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушку

В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушку

Сегодня 18:31
просмотров

В Кривом Роге вместе с парнем пропала 16-летняя девушка.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушку

Об этом сообщили в Facebook-сообществе Розыск детей ГУНП в Днепропетровской области.

По словам родных, 16-летняя Дарья Карабаненко ушла из дома ночью 28 июля и до сих пор не вернулась. Известно, что девушка может быть вместе с исчезнувшим 16-летним Владиславом Череповским.

Последний раз обоих видели в промежутке времени 2-х ночи до 7-ми утра. После этого связь с ними оборвалась.

Приметы Карабаненко Дарьи: ромской национальности, на вид 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные черного цвета.
В чем была одета неизвестно.

Приметы Череповского Владислава: ромской национальности, на вид 18 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие черного цвета.

Одет был в день исчезновения: футболка серого цвета, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

Правоохранители просят жителей области, имеющих информацию о местонахождении пропавших подростков, сообщить об этом в полицию.

Звонить можно по телефону 096-119-58-30 или 102.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушкуУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушкуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

2-летнюю девочку из Харьковщины, пропавшую 3 дня назад, нашли живой: где был ребенок
Новости Украины
28.05.2023 09:49
2-летнюю девочку из Харьковщины, пропавшую 3 дня назад, нашли живой: где был ребенок

Поиски продолжались более трех дней.

К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка
Новости Днепра
18.05.2023 12:16
К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка

К поискам подключились волонтеры.

В Запорожье пропал 14-летний парень: предположительно, он находится в Днепропетровской области
Новости Днепра
07.05.2023 11:31
В Запорожье пропал 14-летний парень: предположительно, он находится в Днепропетровской области

В Запорожье разыскивают пропавшего 14-летнего Захария Ревкова-Вайса. Последний раз он…

В Днепре разыскали двух братиков, которых из больницы похитила мама: где были дети
Новости Днепра
26.04.2023 12:13
В Днепре разыскали двух братиков, которых из больницы похитила мама: где были дети

Детей, похищенных из больницы, нашли.

Последние новости

С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится
С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится

С 1 августа НБУ вводит важные изменения, касающиеся анонимного пополнения карт.

Сегодня 19:14
7
просмотров
Какую помощь жители Днепра могут получить от государства на похороны родственников: куда обращаться
Какую помощь жители Днепра могут получить от государства на похороны родственников: куда обращаться

В Украине выплачивается государственная помощь на погребение человека. В зависимости от того, был ли это работающий человек, или он содержал кого-то, или это был пенсионер - размер помощи отличается.

Сегодня 17:46
2
просмотров
Что ждет догхантера, убившего двух щенков вблизи Днепра
Что ждет догхантера, убившего двух щенков вблизи Днепра

Вблизи Днепра мужчина убил двух собак.

Сегодня 17:43
3
просмотров
В Никополе муж толкнул жену из-за ревности: она умерла
В Никополе муж толкнул жену из-за ревности: она умерла

Ужасный инцидент произошел в Никополе 27 июля около двух часов ночи.

Сегодня 17:36
3
просмотров
В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна
В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна

25 июля в Кривом Роге произошел несчастный случай.

Сегодня 17:03
4
просмотров
Плавал на надувном матрасе: на Днепропетровщине в пруду утонул 10-летний мальчик
Плавал на надувном матрасе: на Днепропетровщине в пруду утонул 10-летний мальчик

В Синельниковском районе из пруда извлекли тело 10-летнего мальчика.

Сегодня 16:26
2
просмотров
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 13-летнего мальчика: нужна помощь
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 13-летнего мальчика: нужна помощь

Важна любая информация!

Сегодня 16:00
4
просмотров
Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)
Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Чтобы жить в центре Днепра совсем не обязательно тратить безумные суммы денег на квартиру в новом ЖК. На вторичном рынке есть масса вариантов, как купить квартиру в Днепре в центре города и при этом сумма, которую просят за жилье на…

Сегодня 15:40
8
просмотров
В Днепре после ливня «пачками» находят потерянные автомобильные номера
В Днепре после ливня «пачками» находят потерянные автомобильные номера

Вечером 27 июля Днепр накрыла непогода. В городе до сих пор разгребают последствия "тайфуна".

Сегодня 15:36
4
просмотров
Водитель-ученик спровоцировал смертельное ДТП в Кривом Роге: погибла беременная
Водитель-ученик спровоцировал смертельное ДТП в Кривом Роге: погибла беременная

Сегодня, 28 июля, на проспекте Мира в Кривом Роге произошла смертельная авария. К сожалению, погибла 35-летняя беременная женщина.

Сегодня 15:01
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх