В Днепропетровской области ищут пропавших вместе 16-летних парня и девушку

Об этом сообщили в Facebook-сообществе Розыск детей ГУНП в Днепропетровской области.
По словам родных, 16-летняя Дарья Карабаненко ушла из дома ночью 28 июля и до сих пор не вернулась. Известно, что девушка может быть вместе с исчезнувшим 16-летним Владиславом Череповским.
Последний раз обоих видели в промежутке времени 2-х ночи до 7-ми утра. После этого связь с ними оборвалась.
Приметы Карабаненко Дарьи: ромской национальности, на вид 17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные черного цвета.
В чем была одета неизвестно.
Приметы Череповского Владислава: ромской национальности, на вид 18 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие черного цвета.
Одет был в день исчезновения: футболка серого цвета, джинсы синего цвета, черные кроссовки.
Правоохранители просят жителей области, имеющих информацию о местонахождении пропавших подростков, сообщить об этом в полицию.
Звонить можно по телефону 096-119-58-30 или 102.
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