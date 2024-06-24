В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения применили из-за сложной ситуации в энергосистеме. Соответствующее распоряжение предоставил НЭК Укрэнерго.
Об этом сообщили на официальной странице ДТЭК в Телеграмм.
Ограничения действуют с 13:00 до 23:00. Экстренные отключения также были применены в столице, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской областях.
В ДТЭК отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию.
Напомним, ранее в социальных сетях Укрэнерго сообщили о применении почасовых отключений 24 июня с 00:00 до 24:00, а с 19:00 до 23:00 объем ограничения будет больше.
«Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян, – отметили в компании».
Детальнее о графиках отключений света можно узнать на сайте ДТЭК или ЦЭК.
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