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В Днепропетровской области вражеский дрон попал в авто: есть пострадавшие

Сегодня 15:35
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Враг продолжает террор Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области вражеский дрон попал в авто: есть пострадавшие

Днем оккупанты ударили дроном по авто в Марганецкой громаде. Пострадали два человека – 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Однако пережитый шок пройдет не скоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук, – добавил Лысак.

Новости Днепра про В Днепропетровской области вражеский дрон попал в авто: есть пострадавшие

Напомним, сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по Украине. Неспокойно было и в нашей области. В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Но, к сожалению, есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.

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