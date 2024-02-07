В Днепропетровской области вражеский дрон попал в авто: есть пострадавшие

Днем оккупанты ударили дроном по авто в Марганецкой громаде. Пострадали два человека – 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Однако пережитый шок пройдет не скоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук, – добавил Лысак.
Напомним, сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по Украине. Неспокойно было и в нашей области. В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Но, к сожалению, есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.
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