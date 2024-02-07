В Днепропетровской области вражеский дрон попал в авто: есть пострадавшие

Однако пережитый шок пройдет не скоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук, – добавил Лысак.

По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Днем оккупанты ударили дроном по авто в Марганецкой громаде. Пострадали два человека – 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.

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