В Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом

Враг начал применять в Никополе зажигательные боеприпасы с термитом, сообщили местные власти.
Враг стал применять зажигательные боеприпасы. Зажигательными элементами в них служат пеллеты, продолжительность горения составляет около минуты. В качестве зажигательной смеси вероятно используется вещество «термит», — говорится в сообщении.
Людям напомнили основные правила пожарной безопасности:
В случае, если вы заметили подобные боеприпасы или возгорание, сообщите об этом местному пожарному подразделению по телефону 101 или 112.
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