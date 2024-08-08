В Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом

Зажигательными снарядами бьют по Днепропетровщине.

Враг начал применять в Никополе зажигательные боеприпасы с термитом, сообщили местные власти.

Враг стал применять зажигательные боеприпасы. Зажигательными элементами в них служат пеллеты, продолжительность горения составляет около минуты. В качестве зажигательной смеси вероятно используется вещество «термит», — говорится в сообщении.

Людям напомнили основные правила пожарной безопасности:

Не размещаете легковоспламеняющиеся предметы под открытым небом;

Не накапливайте мусор или запасы дров у домов;

Имейте запас воды для тушения возгораний, по возможности использовать огнетушители;

В случае, если вы заметили подобные боеприпасы или возгорание, сообщите об этом местному пожарному подразделению по телефону 101 или 112.

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