В Днепропетровской области возросло количество больных COVID-19, среди них — дети

Заботьтесь о себе и близких и будьте здоровыми!

В Днепропетровской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 55,6%. Общее количество случаев острых респираторных инфекций уменьшилось на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Однако, по его словам, возросло количество больных COVID-19 — на 7,1%. Всего за прошедшую неделю в регионе коронавирусом заболело 166 человек, 20 среди них — дети.

Всего за эпидемический сезон-2023-2024 ОРВИ переболело 9,2% населения нашей области. Заботьтесь о себе и близких и будьте здоровыми! — добавил Лукашук.

Напомним, вакцинация — единственный безопасный способ приобрести иммунитет к COVID-19, а в случае заболевания — перенести его легче и снизить риск развития осложнений. Прививки остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адреса и график работы можно найти по ссылке или позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.

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