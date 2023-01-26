В Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину.

В результате ДТП водителя зажало в изуродованном автомобиле. Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину без признаков жизни и передали работникам Национальной полиции.

Там водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.

Наследство в миллион: кем приходится Залужному завещавший ему деньги украинец из США Если бы не публикация газете The New York Times никто бы в Украине и не узнал, что генерал Залужный передал полученное наследство в миллион долларов на нужды ВСУ. Американская пресса первой рассказала о непубличном поступке главнокомандующего. просмотров

Мобилизация 2023: новые правила проверок военнообязанных и продленная отсрочка В Днепре сотрудники военкоматов продолжают вручать повестки в самых разных местах, поскольку в стране идет всеобщая мобилизация. В конце декабря 2022 года изменились правила вручения повесток. Прописаны они в Постановлении Кабинета Министров №1487. просмотров

На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику В Кривом Роге закроют старейшую агломерационную фабрику металлургического производства местного предприятия. просмотров

Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рф В краткосрочной перспективе россия прибегнет к определенным наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств. 0 просмотров