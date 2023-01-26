В Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб

Там водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Вызов на линию «101» поступил в 11:41.
В результате ДТП водителя зажало в изуродованном автомобиле. Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину без признаков жизни и передали работникам Национальной полиции.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину.
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Александра Лучка
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