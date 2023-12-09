В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина

Работники экстренной помощи направили ее в больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В огне пострадала пожилая женщина, 1949 года рождения.

Домашние вещи горели на территории 12 кв. м.

На месте спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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