В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома.
Домашние вещи горели на территории 12 кв. м.
В огне пострадала пожилая женщина, 1949 года рождения.
Работники экстренной помощи направили ее в больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
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