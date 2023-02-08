В Днепропетровской области во время движения загорелся микроавтобус: что с водителем

Сегодня, 8 февраля, в 13:17 на линию «101» сообщили, что на улице Центральной поселка Китайгород горит автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке грузового автомобиля «ГАЗ-2705» во время движения.

Пламя начало охватывать салон транспортного средства. Водитель, увидев задымление, сразу остановился и вызвал спасателей.

Возгорание локализовали в 13:31 и ликвидировали в 14:07. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля ГАЗ-2705 на общей площади 3 кв. м.

К счастью, водитель не пострадал.

К месту вызова привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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