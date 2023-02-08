В Днепропетровской области во время движения загорелся микроавтобус: что с водителем

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке грузового автомобиля «ГАЗ-2705» во время движения.
Пламя начало охватывать салон транспортного средства. Водитель, увидев задымление, сразу остановился и вызвал спасателей.
Возгорание локализовали в 13:31 и ликвидировали в 14:07. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля ГАЗ-2705 на общей площади 3 кв. м.
К счастью, водитель не пострадал.
К месту вызова привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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