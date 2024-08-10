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В Днепропетровской области «ВАЗ 2107» загорелся во время движения

Сегодня 16:24
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В Днепропетровской области сегодня горел автомобиль "ВАЗ 2107".

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел сегодня, 10 августа, на улице Заводской города Желтые Воды Каменского района.

По прибытию пожарных установлено, что во время движения произошло возгорание в моторном отсеке и поврежден салон легкового автомобиля «ВАЗ 2107» на площади 4 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Пожарные смогли быстро локализовать огонь, погибших и травмированных нет.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре трамваи №1, Ретро и некоторые троллейбусы изменят свое движение.

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