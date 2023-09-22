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В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)

Сегодня 16:18
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Такое видео опубликовали местные Telegram-каналы, но так ли это действительно - неизвестно.

Новости Днепра про В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)

Жители Днепропетровщины утверждают в соцсетях, что заметили в лесу в нашей области кенгуру-альбиносов.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы. 

На кадрах видно двое животных, которые визуально действительно похожи на кенгуру. Также автор видео утверждает, что по зеленой зоне бегает и серый кенгуру.

Отметим, эти животные не водятся на территории Украины, но возможно, эти кенгуру сбежали из какого-то зоопарка и теперь гуляют по лесам. Также есть версия, что эти животные могли убежать из заповедника на юге Украины и теперь они ищут пристанище.

Так выглядят кенгуру-альбиносы:

Новости Днепра про В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области засняли редкую краснокнижную змею.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)Русский

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