В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)

Жители Днепропетровщины утверждают в соцсетях, что заметили в лесу в нашей области кенгуру-альбиносов.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно двое животных, которые визуально действительно похожи на кенгуру. Также автор видео утверждает, что по зеленой зоне бегает и серый кенгуру.
Отметим, эти животные не водятся на территории Украины, но возможно, эти кенгуру сбежали из какого-то зоопарка и теперь гуляют по лесам. Также есть версия, что эти животные могли убежать из заповедника на юге Украины и теперь они ищут пристанище.
Так выглядят кенгуру-альбиносы:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области засняли редкую краснокнижную змею.
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