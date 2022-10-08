В Днепропетровской области в ДТП погибла 59-летняя женщина и ее корова

8 октября, в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП.

В селе Авдотовка Криворожского района 59-летняя женщина вела свою корову вдоль трассы и решила перейти дорогу. В это время на этом отрезке пути двигался водитель «Лады», который сбил хозяйку животного.

Женщина и животное погибли на месте от полученных травм, сообщает издание Свои. На месте работали патрульные Кривого Рога. Известно, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Водитель не пострадал.