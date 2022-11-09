В Днепропетровской области в авто во время движения загорелся газовый баллон

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели прибыли на место происшествия, там они установили, что во время движения автомобиля «ВАЗ-2106» загорелся газовый баллон, который находился в багажном отсеке. Пламя мгновенно охватило транспортное средство.
Спасатели локализовали возгорание в 09:45, а ликвидировали в 10:18.
Огонь уничтожил легковушку на общей площади 5 кв. м.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Желтых Водах горел дом.
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