В Днепропетровской области в авто во время движения загорелся газовый баллон

Сегодня, 9 ноября, в 09:21 на линию «101» сообщили, что за пределами села Китайгород горит легковушка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели прибыли на место происшествия, там они установили, что во время движения автомобиля «ВАЗ-2106» загорелся газовый баллон, который находился в багажном отсеке. Пламя мгновенно охватило транспортное средство.

Спасатели локализовали возгорание в 09:45, а ликвидировали в 10:18.

Огонь уничтожил легковушку на общей площади 5 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Желтых Водах горел дом.

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