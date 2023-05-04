В Днепропетровской области трое жителей восхваляли вооруженные силы рф: их задержали

К сожалению, в Украине хватает коллаборантов.

Так, два жителя Павлограда, а также жительница Терновки публиковали в запрещенной в Украине социальной сети сообщения в поддержку действий российских властей и восхваляли вооруженные силы страны-агрессора.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

21 апреля правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. В ходе следственных действий полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Злоумышленников, причастных к коллаборационной деятельности, доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств правонарушения. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства с обвинительным актом будут направлены в суд.

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