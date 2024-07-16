В Днепропетровской области трех военнослужащих будут судить за распродажу военного имущества

Трое военных присваивали имущество, принадлежавшее воинской части.

В пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о направлении в суд обвинительного акта в отношении трех военнослужащих, которые распродавали военное имущество.

По предварительной информации, в сентябре 2022 года начальник продовольственного состава одной из воинских частей создал организованную группу и возглавил ее как организатор и руководитель. В группу вошли начальник состава обеспечения батальона и командир отделения, исполнявший обязанности делопроизводителя вещевой службы части.

По данным следствия, начальник продовольственного склада искал покупателей, начальник склада обеспечения собирал заказы, а делопроизводитель скрывал нехватку имущества. Таким образом, обвиняемые распродали военное имущество на общую сумму почти 200 000 гривен.

Им инкриминируют присвоение военного имущества военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору организованной группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 УК Украины), — говорится в публикации.

Согласно санкции статьи, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн.

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