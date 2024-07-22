В Днепропетровской области тракторист наехал на боеприпас

В Апостоловском обществе Криворожского района Днепропетровщины во время работы на поле трактор наехал на взрывоопасный предмет. Он сдетонировал. Об этом сообщил руководитель районной военной администрации Евгений Евтушенко.
По его данным, погибших и раненых нет. Но не обошлось без пожара и серьезных повреждений сельскохозяйственной техники.
Напомним, на Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов пострадали 5 человек.
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