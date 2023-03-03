В Днепропетровской области трактор случайно переехал дворника

В Днепропетровской области водитель трактора переехал дворника.

Об этом случае идет речь в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Известно, что трагедия произошла в Терновке Павлоградского района. Рабочие коммунального предприятия скидывали мусор в прицеп к трактору. Когда мужчины закончили работу, двое коммунальщиков слезли с трактора, а третий остался на нем.

Водитель начал уезжать, после чего дворник потерял равновесие и упал с трактора. Водитель не заметил этого и переехал его задними колесами прицепа. От полученных травм мужчина скончался.

По данным следствия, дворники загрузили мусор и сказали водителю, что можно ехать. Водитель вернулся для осмотра прицепа и начал двигаться. Когда ему закричали, чтобы он затормозил, было уже поздно.

Отмечается, что в крови водителя обнаружили каннабиноиды. Сам подозреваемый признался, что курил коноплю, однако за 5 дней до трагедии. Правоохранители подозревают, что употребление наркотиков повлияло на действия мужчины. Коммунальщик признал свою вину во время заседания суда.

Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы, а после выхода на свободу, он не сможет управлять транспортом еще 7 лет.

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