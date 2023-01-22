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  • В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

Сегодня 17:57
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Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.

Новости Днепра про В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Subaru LEGACY не справился с управлением и въехал в дерево. В результате столкновения погиб пассажир (мужчина, 1993 года рождения) и пострадал водитель легковушки (мужчина, 1994 года рождения).

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пассажира и водителя из транспортного средства. Пострадавший был передан работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение (состояние тяжелое).

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

Новости Днепра про В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

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Новости Днепра про В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больницеУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больницеРусский

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