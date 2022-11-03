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  • В Днепропетровской области столкнулись мотоцикл и авто: погибли 24-летний юноша и 12-летняя девочка

В Днепропетровской области столкнулись мотоцикл и авто: погибли 24-летний юноша и 12-летняя девочка

Сегодня 12:50
просмотров

В поселке Широкое произошла смертельная авария.
Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись мотоцикл и авто: погибли 24-летний юноша и 12-летняя девочка

 Фото иллюстративное.

Там столкнулись легковушка и мотоцикл.

Об этом сообщает издание «Свои».

К сожалению, в результате аварии погибли водитель и несовершеннолетняя пассажирка двухколесного.

Отмечается, что удар во время столкновения был такой силы, что 24-летнему мотоциклисту пробило голову. За жизнь 12-летней девочки боролись медики скорой, однако спасти ребенка не удалось.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись мотоцикл и авто: погибли 24-летний юноша и 12-летняя девочка

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Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись мотоцикл и авто: погибли 24-летний юноша и 12-летняя девочкаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись мотоцикл и авто: погибли 24-летний юноша и 12-летняя девочкаРусский

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