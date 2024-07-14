В Днепропетровской области столкнулись «Газель» и Suzuki SX4: трое пострадавших

Сегодня на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

14 июля в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге М-30, на промежутке, проходящем по территории Славянской сельской территориальной общины Синельниковского района. По прибытию по вызову спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «Газель» и «Suzuki SX4», — говорится в сообщении спасателей.