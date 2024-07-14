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В Днепропетровской области столкнулись «Газель» и Suzuki SX4: трое пострадавших

Сегодня 18:58
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Сегодня на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

14 июля в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге М-30, на промежутке, проходящем по территории Славянской сельской территориальной общины Синельниковского района. По прибытию по вызову спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «Газель» и «Suzuki SX4», — говорится в сообщении спасателей.

В аварии пострадали двое мужчин и женщина.

Спасатели предприняли комплекс противопожарных мер, чтобы избежать возгорания автомобилей.

Причины ДТП будут устанавливаться работниками Нацполиции.

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