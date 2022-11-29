В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место, там они установили, что столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Ford Maverick.

В результате ДТП пострадали три человека, среди которых женщина, которая была заблокирована в легковушке. С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГСЧС деблокировали пассажирку из автомобиля Daewoo Lanos.

Пострадавших госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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