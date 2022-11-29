В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место, там они установили, что столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Ford Maverick.
В результате ДТП пострадали три человека, среди которых женщина, которая была заблокирована в легковушке. С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГСЧС деблокировали пассажирку из автомобиля Daewoo Lanos.
Пострадавших госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Читайте также:
Автор:
В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные…
В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра…
В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой…
Вчера вечером, 28 ноября, на Слобожанском проспекте столкнулись Geely, BMW,…
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Днепровские гвардейцы задержали водителей, перевозивших оружие.
Огромные рекламные конструкции вдоль дорог казалось были всегда. Но раньше «биг-борды» выглядели иначе и размещали их в местах наибольшего скопления людей, где горожане проводили свой досуг и отдыхали.
В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные действия в отношении 5-летнего мальчика.
Здание Днепровского главпочтампа на проспекте Яворницкого обязали вернуть государству.
В Днепре потерялся домашний кролик.
В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра "Нагорка".
В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.
Из-за аварийных отключений электричества в Днепре и регулярного обстрела критической инфраструктуры Украины врагом жители города начали искать выход из сложившийся ситуации: как не сидеть без света и воды. Те, кто проживают в частных домах могут не только использовать генераторы для…
Воина из Кривого Рога, которого считали без вести пропавшим, нашли мертвым в Харьковской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!