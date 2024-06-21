В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших

Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.

Об этом говорится в публикации пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 20 июня правоохранители задержали с поличным троих сотрудников ритуальной службы.

Сообщается, что работники местных кладбищ требовали от 20 до 40 тысяч гривен от родственников умерших за предоставление места для захоронения.

По местам проживания задержанных и их возможных подельников, полицейскими было обнаружено и изъято более 160 тысяч гривен, полученных преступным путем, мобильные телефоны, ноутбук, мопед и документацию о захоронениях.

В настоящее время троих мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, — сообщили в пресс-службе.

В суд было направлено ходатайство по избранию преступников меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепропетровской области начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности.

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