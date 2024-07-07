В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Бойцы ПВК "Схід" сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеский беспилотник был сбит на Днепропетровщине. Спасибо бойцам из ПВК «Схід» за защиту 24/7, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также Сергей Лысак в сообщении сообщил об обстрелах Никопольщины.

Дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией россияне избивали по Никопольщине. В общей сложности Никопольщину обстреливали десять раз.

Обошлось без пострадавших, но разрушения потерпели жилье людей. В райцентре побиты окна и балконы в двух пятиэтажках. Повреждены и 6 частных домов.

В Покровске и в общине в результате атак произошло 2 возгорания. Спасатели обуздали огонь.

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