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В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Сегодня 19:45
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Бойцы ПВК "Схід" сбили вражеский беспилотник.

Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеский беспилотник был сбит на Днепропетровщине. Спасибо бойцам из ПВК «Схід» за защиту 24/7, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также Сергей Лысак в сообщении сообщил об обстрелах Никопольщины.

Дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией россияне избивали по Никопольщине. В общей сложности Никопольщину обстреливали десять раз.

Обошлось без пострадавших, но разрушения потерпели жилье людей. В райцентре побиты окна и балконы в двух пятиэтажках. Повреждены и 6 частных домов.

В Покровске и в общине в результате атак произошло 2 возгорания. Спасатели обуздали огонь.

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