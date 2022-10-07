В Днепропетровской области СБУ разоблачила пророссийского блогера-коллаборанта

Как сообщили в СБУ, в Каменском задержали местного жителя, решившего стать блогером, чтобы улучшить свое материальное положение. Мужчина был безработным, поэтому такая деятельность ему показалась вполне уместной, но он почему-то решил начать свою интернет-карьеру, став пророссийским коллаборантом.
Каменчанин снимал и публиковал в соцсетях ролики, в которых хвалил армию страны-агрессора и негативно комментировал действия украинских военных. Свой контент он излагал на фейсбук-странице. В будущем он надеялся получить бонусы от российского режима. Это заметили сотрудники СБУ, поэтому его карьера блогера быстро оборвалась.
Денег он не получит, но перед законом теперь придется отвечать.
Еще один антиукраинский агитатор был задержан в Кривом Роге. Мужчина был участником местной преступной группировки. На своей личной странице в российской соцсети он постил антиукраинские сообщения и поддерживал действия вражеской армии.
Обоим задержанным объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Яна Юхименко
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