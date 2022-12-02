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В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФ

Сегодня 13:39
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Сотрудники СБУ разоблачили очередных фанатов русского мира.

Новости Днепра про В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФ

На этот раз силовики посетили пенсионеров из Павлограда, которые занимались антиукраинской пропагандой.

По словам следователей, 72-летняя бабушка из Павлограда использовала свою страницу в соцсети, чтобы поддерживать действия российского диктатора. Более того, она призвала к свержению нынешней власти и поддерживала оккупацию Юга и Востока Украины.

У пенсионерки есть российские «корни» и она активно общалась с родственниками в РФ.

Новости Днепра про В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФ

Еще одного пенсионера разоблачили вблизи Павлограда. 66-летний дедушка распространял на своей странице в запрещенной соцсети сообщения, где поддерживал действия вражеской армии. Публикация, в которой один из российских депутатов предлагал отменить мораторий на смертную казнь специально для украинских героев из «Азова», тоже нашла поддержку враждебного приспешника.

Известно, что мужчина был уроженцем РФ, но почему жил в Украине и звал сюда Россию, вместо того, чтобы уехать «на родину» – неизвестно.

У обоих изъяли технику и телефоны, с которых они вели вражескую агитацию, а также объявили о подозрении в коллаборационизме.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФРусский

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