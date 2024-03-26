В Днепропетровской области ребенок выпал из окна 4-го этажа: что известно

В Павлограде на Днепропетровщине ребенок выпал из окна 4-го этажа.

Инцидент произошел в Павлограде 25 марта, пишет Інформатор.

Трехлетний мальчик вывалился из окна 4-го этажа. Это произошло ориентировочно в 18.20. На место вызвали медиков и полицейских. Ребенка забрали в больницу.

По предварительной информации, мальчик был дома с 29-летней матерью. Женщина была в спальне, когда ребенок пошел на кухню и вылез в окно. Когда мать спустя некоторое время вошла в комнату, то увидела, что на окне нет москитной сетки.

Оказалось, что мальчик выпал из окна 4 этажа.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму. К сожалению, спасти мальчика не удалось. В полиции также подтвердили этот инцидент.

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