В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца

Эдуард вышел из дома без телефона. Полиция нуждается в помощи граждан. Об этом пишет прессслужба ГУНП в Днепропетровской области.
Приметы: худощавого телосложения, длинная челка, русые волосы, рост 145 — 150 сантиметров, одет в темную куртку с камуфляжными вставками, черные брюки, обувь черная.
Если вы видели Эдуарда или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните в полицию по номеру: (068) 562-33-73 или в службу “102”.
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