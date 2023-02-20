В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца

19 февраля в полицию обратилась мать 12-летнего Эдуарда Зимовца и сообщила, что ее сын исчез. Два дня назад мальчик ушел из дома в поселке городского типа Илларионово Синельниковского района и не вернулся. Где он может находиться сейчас, неизвестно.

Эдуард вышел из дома без телефона. Полиция нуждается в помощи граждан. Об этом пишет прессслужба ГУНП в Днепропетровской области.

Приметы: худощавого телосложения, длинная челка, русые волосы, рост 145 — 150 сантиметров, одет в темную куртку с камуфляжными вставками, черные брюки, обувь черная.

Если вы видели Эдуарда или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните в полицию по номеру: (068) 562-33-73 или в службу “102”.

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