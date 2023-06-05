В Днепропетровской области разоблачили «шпиона», работавшего на ФСБ

В Кривом Роге разоблачили агента ФСБ.

Как сообщили в СБУ, в Кривом Роге разоблачили агента ФСБ, который шпионил за военными целями в городе.

Агент даже выбрал себе позывной «Гром» и придумал легенду. Он выдавал себя за безработного, поэтому устраивался на подработки вблизи нужных объектов. В частности его интересовали места хранения топлива, техники и оборонные рубежи на территории Кривого Рога.

Вознаграждение было достаточно щедрым. За каждое выполненное задание он получал до 550 долларов. К примеру, за информацию о военкомате давали от 150 до 250 долларов. Особенно ценились воинские части и месторасположения солдат. За слив геолокации давали от 250 долларов.

Впрочем, недавно СБУ все же удалось разоблачить агента и задержать. Теперь его подозревают в госизмене.

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