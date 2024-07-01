В Днепропетровской области раздавались взрывы: появились детали

В понедельник, 1 июля, в Синельниковском районе сбили ракету.
Во время последней тревоги Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.
Позже в пригороде Днепра якобы слышали взрыв.
Как сообщили в Воздушном командовании Схід ориентировочно в 13:00 01 июля 2024 года подразделением ПВО была сбита управляемая авиационная ракета противника, вероятно Х-59/69.
Руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил, что ПВО отработало в Синельниковском районе.
Читайте также:
Автор:
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать…
Циническое преступление совершил житель Кривого Рога.
Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра.…
В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.
Циническое преступление совершил житель Кривого Рога.
Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра. Цена может колебаться в зависимости от состояния жилья, наличия в нем мебели и техники. Чтобы снять дешевую квартиру в Днепре понадобится в среднем 5 тыс грн в месяц. Дополнительно придется…
В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.
В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.
Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и завоевали медали.
В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.
Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.
Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.
В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!