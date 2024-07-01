В Днепропетровской области раздавались взрывы: появились детали

Руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил, что ПВО отработало в Синельниковском районе.

Как сообщили в Воздушном командовании Схід ориентировочно в 13:00 01 июля 2024 года подразделением ПВО была сбита управляемая авиационная ракета противника, вероятно Х-59/69.

Позже в пригороде Днепра якобы слышали взрыв.

Во время последней тревоги Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.

В понедельник, 1 июля, в Синельниковском районе сбили ракету.

В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.

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