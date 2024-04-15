В Днепропетровской области «растут» каменные деревья, которым может быть 15 млн лет

В Днепропетровской области нашли куски окаменелостей, которым может быть более 10 миллионов лет.

На Днепропетровщине много интересных и неисследованных древних артефактов. Наш край имеет немало тайн, некоторые из которых кажутся нереальными.

На днях краевед Игорь Лысенко нашел интересные артефакты, которым миллионы лет. Обнаружил он их на своем «городе». Это окаменелость дерева в возрасте около 15 миллионов лет.

Конечно, чтобы подтвердить возраст находки, нужно провести экспертизы, однако уже сейчас можно говорить о том, что это достаточно интересный артефакт, который заслуживает внимания.

Каменное дерево. Возраст более 15 млн лет. Продолжаю находить новостепановские сокровища, — пишет Игорь Лысенко в Facebook-сообществе «Родная Новостепановка».

Некоторые из окаменевших кусков деревьев похожи на золотые слитки.

Каменные деревья – что это такое?

Окаменевшая древесина, которую иногда называют древесным агатом – особый тип окаменевших остатков наземной растительности.

В камень дерева или древовидные растения превратились в результате минерализации в течение длительного времени. Со временем они стали реликтами, которые хранят в себе внутреннюю структуру растения, но гораздо более тяжелые и снаружи сверкают как кварц.

Напомним, марсианский «кратер», внезапно образовавшийся в Кривом Роге, показали с высоты птичьего полета.

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