В Днепропетровской области производители памятников попали в скандал: их обвиняют в «циничном пиаре на ВСУ»

Павлоградских производителей памятников обвинили в цинизме и пиаре на ВСУ. Все началось недавно, когда на заборах ритуальных предприятий появились плакаты с надписью «Слава ВСУ». На первый взгляд, ничего плохого не произошло, подобные надписи или реклама сейчас повсюду.
Однако эти баннеры были на фоне надгробий, и вызвали у горожан возмущение. У павлоградцев создалось впечатление, что владельцы бизнеса рады смерти украинских защитников. Об этом отметили в местном сообществе на Facebook «Твои новости. Павлоград».
Об этом случае высказался мэр города, заявивший о цинизме владельцев ритуального предприятия. Мэр Павлограда считает, что располагать такие баннеры рядом с памятниками не уместно.
Отмечается, что сами производители в этих баннерах ничего плохого не видят и не имели целью кого-то оскорбить. А комульникам, которые попросили убрать плакаты, ответили, что будут делать то, что считают нужным.
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