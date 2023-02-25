В Днепропетровской области проверили качество воды: насколько она безопасна

Все исследованные пробы воды соответствуют установленным нормам. Химическое состояние за последние несколько лет почти не изменилось. Это свидетельствует о том, что вода является безопасной для употребления.

За указанный выше период на Днепропетровщине исследовали 203 пробы питьевой воды на микробиологические и физико-химические показатели.

Результаты исследования, которое проводилось с 17 по 23 февраля, были обнародованы на официальном сайте санитарно-профилактического учреждения здравоохранения.

Специалисты Днепропетровского ОЦКПБ Минздрава исследовали качество питьевой воды в Днепре и области и определили, насколько она является безопасной для потребителей.

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