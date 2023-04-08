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В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды и нашли отклонения

Сегодня 17:36
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В Днепропетровской области с 31 марта по 6 апреля исследовали 169 проб воды, которые проверяли по биологическим и химико-физическим показателям.

Новости Днепра про В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды и нашли отклонения

Результатами проверки поделились на сайте ОЦКПХ Минздрава. В некоторых пробах воды обнаружили отклонения по конкретным показателям.

В Днепре и районе в 24 пробах обнаружили отклонения по показателям привкус, окрашенность, хлороформ, окисляемость. В Каменском районе в 17 пробах обнаружили отклонения по показателям хлороформ и окисляемость. Криворожский район — в 6 пробах отклонения по показателям хлороформ и окисляемость. Никопольский район — в 1 пробе отклонения по показателю сухой остаток. Новомосковский район — в 2 пробах отклонения по показателю окисляемость. Павлоградский район — в 2 пробах отклонения по показателю мутность. Синельниковский район — в 1 пробе обнаружили отклонения по показателю сухой остаток.

Жителям области напомнили, что воду лучше пить кипяченую или доочищенную фасованную. Эксперты также подчеркнули, что по микробиологическим показателям все пробы соответствуют нормам, а по физико-химическим — остаются на уровне многолетних показателей, без особых изменений.

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