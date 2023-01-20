В Днепропетровской области пропал 10-летний мальчик

19 января в селе Желтое пропал 10-летний Александр Капуста. Около 12:00 мальчик ушел с адреса проживания. Он не вернулся.

Полицейские ищут ребенка, но они нуждаются в помощи свидетелей.

Приметы: с виду 10 лет, рост около 145-150 см, худощавый, глаза светлые.

Был одет в темную куртку и темные балонивые штаны, на голове была темная шапка, на ногах – темные сапоги.

Если вы видели мальчика, пожалуйста, позвоните по телефону (068) 993 82-28, (096) 586-94-41 или на линию “102”.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: