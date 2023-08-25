В Днепропетровской области прогремит взрыв: что произошло и когда

Сегодня, 25 августа, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прогремит производственный взрыв.
Так, в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, производственный взрыв контролируется, поэтому причин для беспокойства нет.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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