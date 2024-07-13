В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали коррупционную схему уклонения от мобилизации

На Днепропетровщине военный и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в соцсетях.

Следствием установлено, что 53-летний военнослужащий вместе с жителем Кривого Рога имея влияние на должностных лиц военно-врачебной комиссии, помогали военнообязанным гражданам получать законные основания для уклонения от мобилизации и исключения из военного учета по состоянию здоровья. За «помощь» брали по 10 000 долларов с человека, — говорится в сообщении.

В начале июля 2024 подозреваемые пообещали «помочь» военнообязанному жителю города Кривой Рог.

При получении оговоренной суммы средств подозреваемых задержали.

В настоящее время двум подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей, с альтернативой внесения залога 340 000 грн.

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