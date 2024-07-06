В Днепропетровской области полиция разыскивает 15-летнюю Дарью Пескозубову

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Девушка ушла из дома вчера, 5 июля, и до сих пор не вернулась домой.
Приметы: вид 14-15 лет, рост 160 см, средней уставы, длинные черные волосы, голубые глаза.
Была одета: черные джинсы, оранжевая футболка, рюкзак серебристый.
Если вы владеете информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в отделение полиции № 5 Криворожского районного управления полиции или по телефону: 0985410623 или на линию 102.
Сегодня мы писали о том, что СК Днепр-1 находится на грани исчезновения.
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