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В Днепропетровской области полиция разыскивает 15-летнюю Дарью Пескозубову

Сегодня 09:53
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Правоохранители Кривого Рога разыскивают 15-летнюю Дарью Пискозубову.

Новости Днепра про В Днепропетровской области полиция разыскивает 15-летнюю Дарью Пескозубову

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Девушка ушла из дома вчера, 5 июля, и до сих пор не вернулась домой.

Приметы: вид 14-15 лет, рост 160 см, средней уставы, длинные черные волосы, голубые глаза.

Была одета: черные джинсы, оранжевая футболка, рюкзак серебристый.

Если вы владеете информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в отделение полиции № 5 Криворожского районного управления полиции или по телефону: 0985410623 или на линию 102.

Сегодня мы писали о том, что СК Днепр-1 находится на грани исчезновения.

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