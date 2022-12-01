В Днепропетровской области поймали на взятке чиновника одного из городских советов

У Новомосковську піймали на хабарі начальника одного із управлінь.

На взятке был пойман начальник одного из управлений Новомосковского городского совета. Об этом сообщили в областной полиции.

По словам правоохранителей, чиновник обещал за 13 тысяч долларов не создавать предпринимателю препятствий в продлении сроков договоров об аренде земельных участков. Кроме того, он обещал содействовать в получении документов на строительство нового помещения.

Задержали его, когда начальник получал первый транш в 8 тысяч долларов.

Как добавили в СБУ, чиновник специально создавал препятствия местному предпринимателю, когда тот хотел продлить договор аренды, и намекал на получение взятки.

Это не первый подобный случай. Ранее с жалобами на коррупционные схемы предприниматели обращались в органы местной власти.

Начальник управления объявлен о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

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