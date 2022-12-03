В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ

Об этом рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.
По словам полицейских, во время патрулирования одного из районов Кривого Рога инспекторы услышали звук разбитого стекла. Патрульные пришли на место происшествия и увидели двух подростков, которые при виде правоохранителей хотели скрыться.
Однако патрульные догнали подростков и задержали их. На земле возле одного из задержанных они заметили ящик с деньгами, в который люди бросали деньги на ВСУ. Чтобы уточнить все обстоятельства, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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