В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ

Об этом рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.

По словам полицейских, во время патрулирования одного из районов Кривого Рога инспекторы услышали звук разбитого стекла. Патрульные пришли на место происшествия и увидели двух подростков, которые при виде правоохранителей хотели скрыться.

Однако патрульные догнали подростков и задержали их. На земле возле одного из задержанных они заметили ящик с деньгами, в который люди бросали деньги на ВСУ. Чтобы уточнить все обстоятельства, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.