В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

Посылку с наркотиками пытались переслать по почте.

Об этом рассказали в областной полиции.

В конце мая правоохранителям сообщили, что в одно из почтовых отделений следует посылка с наркотиками. Отправление должен был получить 26-летний житель Кривого Рога.

1 июня полицейские посетили почтовое отделение и задержали молодого человека, который хотел получить посылку с наркотиками. Внутри бандерольки находилось 100 свертков и пластиковые банки с особо опасным психотропным веществом «альфа PVP», а также пакет весом 300 г психотропов.

Примерная стоимость посылки составляет почти полмиллиона гривен.

Дома у подозреваемого провели обыски и нашли корпус гранаты РГД-5, запал к ней, электронные весы, слеп пакеты и мобильный телефон.

Молодого человека задержали и сообщили ему о подозрении в изготовлении и распространении наркотических веществ.

Напомним, ранее следователю из Днепра объявили о подозрении из-за взятки, а полицейские задержали пенсионера, который до смерти забил знакомого палкой.

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