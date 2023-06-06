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  • В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

Сегодня 16:41
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Посылку с наркотиками пытались переслать по почте.

Новости Днепра про В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

Об этом рассказали в областной полиции.

В конце мая правоохранителям сообщили, что в одно из почтовых отделений следует посылка с наркотиками. Отправление должен был получить 26-летний житель Кривого Рога.

1 июня полицейские посетили почтовое отделение и задержали молодого человека, который хотел получить посылку с наркотиками. Внутри бандерольки находилось 100 свертков и пластиковые банки с особо опасным психотропным веществом «альфа PVP», а также пакет весом 300 г психотропов.

Примерная стоимость посылки составляет почти полмиллиона гривен.

Дома у подозреваемого провели обыски и нашли корпус гранаты РГД-5, запал к ней, электронные весы, слеп пакеты и мобильный телефон.

Молодого человека задержали и сообщили ему о подозрении в изготовлении и распространении наркотических веществ.

Новости Днепра про В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

Новости Днепра про В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривен

Напомним, ранее следователю из Днепра объявили о подозрении из-за взятки, а полицейские задержали пенсионера, который до смерти забил знакомого палкой.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области по почте пытались переслать наркотиков на полмиллиона гривенРусский

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