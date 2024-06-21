Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области планируют переименовать несколько сел: в чем причина

В Днепропетровской области планируют переименовать несколько сел: в чем причина

Сегодня 16:45
просмотров

В Верховной Раде предложили переименовать несколько деревень в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области планируют переименовать несколько сел: в чем причина

Этот вопрос обсуждался на заседании Комитета по организации государственной власти 19 июня 2024 года.

В Верховную Раду поступили предложения и рекомендации относительно переименования 82 сел и поселков, а также одного города, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка.

Согласно этому, планируется ввести изменения в названиях населенных пунктов Днепропетровщины:

  • вместо пос. Юрьевка – «Юріївка»;
  • пос. Зелена Роща на село «Щасливе»;
  • пос. Новый Поселок на «Мирне»;
  • пос. Жемчужное на «Ясне».

Кроме того, как отметили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка в сообщении на Facebook, члены Комитета поддержали приведенные предложения, поэтому переименовывать села и поселки, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, будут в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и т.д.

Такие названия сел, как Южное, Майское, Восточное, Роща, Травкино и другие, должны исчезнуть с карты Украины, — отметили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Институт нацпамяти требует переименовать «Екатеринославхлеб», чью продукцию продают в Днепре.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области планируют переименовать несколько сел: в чем причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области планируют переименовать несколько сел: в чем причинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших
    Новости Днепра
    Сегодня 17:34
    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших

    Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников…

    Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился
    Новости Днепра
    Сегодня 13:20
    Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился

    Укрзализныця изменила маршрут поезда из Днепра в Польшу.

    На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности
    Новости Днепра
    Сегодня 12:30
    На Днепропетровщине начальник районного ТЦК продавал фиктивные выводы ВЛК о непригодности

    В Днепропетровской области чиновники помогали откосить от мобилизации.

    Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 09:19
    Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину

    В Новомосковском районе пропал мужчина.

    Последние новости

    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших
    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших

    Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.

    Сегодня 17:34
    1
    просмотров
    В Днепре перекроют одну из центральных улиц почти на 4 месяца
    В Днепре перекроют одну из центральных улиц почти на 4 месяца

    В Днепре временно перекроют движение по улице Князя Владимира Великого.

    Сегодня 16:58
    22
    просмотров
    По Кривому Рогу 21 июня ударили ракетой: что известно
    По Кривому Рогу 21 июня ударили ракетой: что известно

    В Кривом Роге "прилет".

    Сегодня 16:52
    3
    просмотров
    Масштабное мероприятие: в немецком городе планируют провести День Днепра
    Масштабное мероприятие: в немецком городе планируют провести День Днепра

    В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.

    Сегодня 16:38
    4
    просмотров
    «Спасал соседа, на которого напали»: в Никополе жестоко убили работника ТЦК
    «Спасал соседа, на которого напали»: в Никополе жестоко убили работника ТЦК

    Жуткий инцидент произошел в Никополе.

    Сегодня 16:27
    1
    просмотров
    Двое жителей Днепропетровщины хотели на надувном матрасе попасть в Молдову
    Двое жителей Днепропетровщины хотели на надувном матрасе попасть в Молдову

    Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.

    Сегодня 15:41
    2
    просмотров
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко больше не депутат облсовета
    Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко больше не депутат облсовета

    Михаил Лысенко больше не депутат Днепропетровского областного совета.

    Сегодня 15:28
    1
    просмотров
    В Днепре на одной из улиц расклеили доллары и евро, но есть нюанс
    В Днепре на одной из улиц расклеили доллары и евро, но есть нюанс

    В Днепре заметили расклеенные доллары и евро.

    Сегодня 14:55
    3
    просмотров
    «Не протолкнуться»: в Днепре полвека назад на реке были пробки из-за самодельных лодок
    «Не протолкнуться»: в Днепре полвека назад на реке были пробки из-за самодельных лодок

    Полвека назад на Днепре было очень живое речное движение.

    Сегодня 14:52
    1
    просмотров
    Когда отмечаем Троицу 2024: традиции, приметы и что означает праздник
    Когда отмечаем Троицу 2024: традиции, приметы и что означает праздник

    В эти выходные, 23 июня, верующие в Украине будут отмечать праздник Троицы. Этот праздник переходящий и его дата зависит от Пасхи. Она меняется каждый год. Троицу отмечают на 50 день после Светлого Воскресенья и всегда в воскресенье.

    Сегодня 14:51
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх