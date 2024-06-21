В Днепропетровской области планируют переименовать несколько сел: в чем причина

Этот вопрос обсуждался на заседании Комитета по организации государственной власти 19 июня 2024 года.
В Верховную Раду поступили предложения и рекомендации относительно переименования 82 сел и поселков, а также одного города, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка.
Согласно этому, планируется ввести изменения в названиях населенных пунктов Днепропетровщины:
Кроме того, как отметили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка в сообщении на Facebook, члены Комитета поддержали приведенные предложения, поэтому переименовывать села и поселки, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, будут в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и т.д.
Такие названия сел, как Южное, Майское, Восточное, Роща, Травкино и другие, должны исчезнуть с карты Украины, — отметили в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что Институт нацпамяти требует переименовать «Екатеринославхлеб», чью продукцию продают в Днепре.
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