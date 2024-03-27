В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

Как оказалось, на Днепропетровщине еще существовал дуб, который назвали в честь Ленина.
На сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины появился проект постановления Кабмина «О переименовании некоторых географических объектов».
В частности, на Днепропетровщине планируется переименовать и наконец-то деколонизировать/десоветизировать природные объекты и памятники. Изменят свое название железнодорожные станции:
Добрались наконец до дуба памяти Ленина в Новомосковском районе. Теперь он будет называться Казацким.
Увидеть остальные урочища и балки, которые изменят название, можно в документе.
Напомним, комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков.
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