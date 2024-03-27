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  • В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

Сегодня 13:09
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В Днепропетровской области изменят названия железнодорожных станций и памятников природы.

Новости Днепра про В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

Как оказалось, на Днепропетровщине еще существовал дуб, который назвали в честь Ленина.

На сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины появился проект постановления Кабмина «О переименовании некоторых географических объектов».

В частности, на Днепропетровщине планируется переименовать и наконец-то деколонизировать/десоветизировать природные объекты и памятники. Изменят свое название железнодорожные станции:

  • Горяиново – Заводская;
  • Правда – ведущая;
  • Просяна им. Приклонского В.В. – Просяна.

Добрались наконец до дуба памяти Ленина в Новомосковском районе. Теперь он будет называться Казацким.

Увидеть остальные урочища и балки, которые изменят название, можно в документе.

Новости Днепра про В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

Напомним, комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станцийУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станцийРусский

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