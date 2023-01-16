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  • В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

Сегодня 15:54
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На Днепропетровщине действовала схема по масштабному хищению продуктов для военных

Новости Днепра про В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что одно из частных предприятий получило контракты на поставку продуктов для ВСУ. По договоренности, оно должно было обеспечивать 45 воинских частей. Только за полгода предприятие получило подряды на 2 миллиарда гривен.

Какая-то часть продуктов действительно попадала в воинские части, но остальные перепродавали через сеть посредников.

Во время обысков правоохранители обнаружили около 30 тысяч банок тушеной продукции, которая была готова к перепродаже. Также ДБР изъяли 4 миллиона гривен, которые участники схемы получили незаконно.

Изъятые продукты будут переданы военным. Одному из представителей фирмы объявили о подозрении. Его ждет наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет.

Новости Днепра про В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

Новости Днепра про В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

Новости Днепра про В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

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Новости Днепра про В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частямУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частямРусский

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