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В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

Сегодня 13:55
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На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.

Новости Днепра про В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

Об этом сообщили на Facebook-странице Приднепровской железной дороги.

Чтобы страна выстояла и избежала блекаута, Укрзализныця уменьшила потребление электроэнергии, просмотрев график движения некоторых пригородных электропоездов, говорится в публикации.

Итак, начиная с 10 июня временно не курсируют следующие электрички:

  • № 6011 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный;
  • № 6042 Кривой Рог-Главный – Днепро-Главный;
  • № 6104 Синельниково-1 – Чаплино;
  • № 6141 Чаплино – Днепр-Главный;
  • № 7404 Днепр-Главный – Синельниково-1;
  • № 7408 Днепр-Главный – Синельниково-1;
  • № 7407 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
  • № 7311 Днепро-Главный – Каменское-Пассажирское;
  • № 7310 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный;
  • № 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
  • № 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;
  • № 6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный;
  • № 6495 Запорожье-2 – Марганец;
  • № 6478 Марганец – Мировая.

Электрички, обеспечивающие подвоз населения к работе и обратно работают в штатном режиме.

Кроме того, по железной дороге будет курсировать пригородный поезд № 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный, который курсирует по расписанию пригородного поезда № 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше.

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