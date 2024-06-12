В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.

Об этом сообщили на Facebook-странице Приднепровской железной дороги.

Чтобы страна выстояла и избежала блекаута, Укрзализныця уменьшила потребление электроэнергии, просмотрев график движения некоторых пригородных электропоездов, говорится в публикации.

Итак, начиная с 10 июня временно не курсируют следующие электрички:

№ 6011 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный;

№ 6042 Кривой Рог-Главный – Днепро-Главный;

№ 6104 Синельниково-1 – Чаплино;

№ 6141 Чаплино – Днепр-Главный;

№ 7404 Днепр-Главный – Синельниково-1;

№ 7408 Днепр-Главный – Синельниково-1;

№ 7407 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

№ 7311 Днепро-Главный – Каменское-Пассажирское;

№ 7310 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный;

№ 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

№ 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;

№ 6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный;

№ 6495 Запорожье-2 – Марганец;

№ 6478 Марганец – Мировая.

Электрички, обеспечивающие подвоз населения к работе и обратно работают в штатном режиме.

Кроме того, по железной дороге будет курсировать пригородный поезд № 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный, который курсирует по расписанию пригородного поезда № 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше.

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