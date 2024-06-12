В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

Об этом сообщили на Facebook-странице Приднепровской железной дороги.
Чтобы страна выстояла и избежала блекаута, Укрзализныця уменьшила потребление электроэнергии, просмотрев график движения некоторых пригородных электропоездов, говорится в публикации.
Итак, начиная с 10 июня временно не курсируют следующие электрички:
Электрички, обеспечивающие подвоз населения к работе и обратно работают в штатном режиме.
Кроме того, по железной дороге будет курсировать пригородный поезд № 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный, который курсирует по расписанию пригородного поезда № 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше.
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