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  • В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

Сегодня 15:05
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В Кривом Роге отец пожаловался на маму своего ребенка, потому что та не лечила их общую дочь.

Новости Днепра про В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

Как сообщили в службе по делам детей исполкома Центрально-Городского районного совета в Кривом Роге, отец пожаловался на то, что его дочь не лечат должным образом.

Мужчина военный, поэтому не может находиться рядом с ребенком. У дочери были проблемы со здоровьем, но мать, с которой она живет, якобы не заботилась о ней и не лечила.

Криворожец обратился в службу по делам детей, чтобы соцработники помогли ребенку.

В службу по делам детей исполкома районного в городе совета обратился отец, военнослужащий, с просьбой оказать помощь в лечении его ребенка, поскольку мать не заботится о ее здоровье. Сотрудники службы по делам детей исполкома районного в городе совета вместе с представителем заведения здравоохранения безотлагательно выехали к месту жительства ребенка, — говорится в сообщении.

Педиатр осмотрела ребенка, назначила проведение необходимых лабораторных исследований и прохождение ультразвуковой диагностики с целью диагноза.

Родители были предупреждены об ответственности за невыполнение рекомендаций врача, отметили соцработники.

Новости Днепра про В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

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Новости Днепра про В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочьУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочьРусский

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