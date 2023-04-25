В Днепропетровской области остаются подтопленными 29 домов

Также вода остается на территории частных домовладений – подтоплен 51 участок.
В Куриловке, чтобы ускорить уход воды, были проведены определенные работы.
На затопленных участках Петриковской ТГ совместно с администрацией пострадавшего садового общества с помощью экскаваторного трактора прорыли дренажный канал длиной 30 метров, чтобы вода перетекала из затопленных участков в каналы реки Днепр.
На территории других дач с помощью мотопомпа чрезвычайники откачали 3300 куб.м. воды. Работы продолжаются.
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