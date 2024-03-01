В Днепропетровской области огонь унес жизнь мужчины

29 февраля в 21:28 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Мира села Привовчанское Павлоградского района.
Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание возникло на территории частного домовладения внутри одноэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода, крыша и перекрытие дома на площади 60 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 23:58. К сожалению, во время тушения возгорания ГСЧС-ники обнаружили мужчину без признаков жизни (личные данные устанавливаются).
К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горел гараж с легковушкой внутри (ФОТО).
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